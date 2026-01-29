Piazza Affari: risultato positivo per Maire

gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction

FTSE Italia Mid Cap

Maire

azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del, con una variazione percentuale del 2,69%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico dell'è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 15,07 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 14,63. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 15,51.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)