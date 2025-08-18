Piazza Affari: in calo Buzzi

società attiva nel settore del cemento

Buzzi

Buzzi

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 2,18% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro di medio periodo diribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 43,9 Euro. Primo supporto individuato a 42,74. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 45,06.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)