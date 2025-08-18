UE, registrazioni di imprese e fallimenti in crescita nel secondo trimestre

(Teleborsa) - Neldel 2025, il numero didell'UE è aumentato del 4,6% rispetto al primo trimestre del 2025. Lo rende noto l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat).Il numero di registrazioni di imprese è aumentatodell'economia rispetto al trimestre precedente, ad eccezione dell'industria, dove non si è registrata alcuna variazione. La crescita maggiore si è registrata nei trasporti (+13,1%), nell'informazione e comunicazione (+8,2%) e nei servizi finanziari (+5,2%).Allo stesso tempo, sempre nel secondo trimestre, il numero diè aumentato dell'1,7% rispetto al primo trimestre del 2025.Le dichiarazioni di fallimento hanno mostratonei vari settori. Il numero di fallimenti è aumentato in 4 settori, mentre altri 4 hanno registrato un calo. L'aumento maggiore è stato registrato nel settore dell'informazione e della comunicazione (+13,6%) e nell'edilizia (+8,1%), mentre la diminuzione maggiore dei fallimenti è stata registrata nei servizi di alloggio e ristorazione (-7,5%) e nel commercio (-3,7%).