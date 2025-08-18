Unicredit, acquistate 1.401.000 azioni proprie

(Teleborsa) - UniCredit
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 25 luglio, ha reso noto di aver acquistato
dall'11 al 14 agosto 2025, complessivamente 1.401.000 azioni proprie
al prezzo medio ponderato di 68,1056 euro.
Al 14 agosto, a partire dall’avvio della Prima Tranche del Residuo SBB 2024, UniCredit ha acquistato un totale di 7.242.000 azioni, pari allo 0,46% del capitale sociale per un controvalore complessivo di 466.748.810,70 euro.
Sul listino milanese, oggi, lieve ribasso per l'Istituto di Credito
, che chiude in flessione dello 0,62%.