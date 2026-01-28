Lottomatica, acquistate 190.000 azioni proprie

(Teleborsa) - Lottomatica Group
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 19 al 23 gennaio 2026, complessivamente 190.000 azioni ordinarie
al prezzo medio di 20,5191 euro per euro, per un controvalore
pari a 3.898.631,00 euro
.
A seguito degli acquisti appena comunicati, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 14.725.412 azioni proprie, pari al 5,852% delle azioni ordinarie in circolazione.
Intanto, sul listino milanese, Lottomatica
registra una flessione dello 0,29% rispetto alla vigilia e si attesta a 20,74 euro.