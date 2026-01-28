Milano 16:44
Lottomatica, acquistate 190.000 azioni proprie

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - Lottomatica Group, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 19 al 23 gennaio 2026, complessivamente 190.000 azioni ordinarie al prezzo medio di 20,5191 euro per euro, per un controvalore pari a 3.898.631,00 euro.

A seguito degli acquisti appena comunicati, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 14.725.412 azioni proprie, pari al 5,852% delle azioni ordinarie in circolazione.

Intanto, sul listino milanese, Lottomatica registra una flessione dello 0,29% rispetto alla vigilia e si attesta a 20,74 euro.

