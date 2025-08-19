Milano 15:50
42.971 +0,77%
Nasdaq 15:50
23.575 -0,58%
Dow Jones 15:50
45.070 +0,35%
Londra 15:50
9.189 +0,34%
Francoforte 15:50
24.417 +0,42%

Apertura cantieri USA in luglio

USA, Apertura cantieri in luglio pari a 1,43 Mln unità, in aumento rispetto al precedente 1,36 Mln unità (la previsione era 1,29 Mln unità).
