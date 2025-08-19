Milano
15:50
42.971
+0,77%
Nasdaq
15:50
23.575
-0,58%
Dow Jones
15:50
45.070
+0,35%
Londra
15:50
9.189
+0,34%
Francoforte
15:50
24.417
+0,42%
Martedì 19 Agosto 2025, ore 16.07
Apertura cantieri USA in luglio
19 agosto 2025 - 14.35
USA,
Apertura cantieri in luglio pari a 1,43 Mln unità
, in aumento rispetto al precedente 1,36 Mln unità (la previsione era 1,29 Mln unità).
