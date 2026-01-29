Milano 15:57
45.374 +0,52%
Nasdaq 15:57
25.793 -0,88%
Dow Jones 15:57
49.075 +0,12%
Londra 15:57
10.242 +0,86%
Francoforte 15:57
24.474 -1,41%

Borsa: Senza direzione il Nasdaq-100 (+0,03%)

Il Nasdaq-100 apre a 26.030,08 punti

L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un timido +0,03%, a quota 26.030,08 in apertura.
