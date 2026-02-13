Milano
15:55
45.226
-2,16%
Nasdaq
15:55
24.716
+0,11%
Dow Jones
15:55
49.437
-0,03%
Londra
15:55
10.401
-0,01%
Francoforte
15:55
24.856
+0,01%
Venerdì 13 Febbraio 2026, ore 16.12
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (-0,1%)
Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (-0,1%)
Il Nasdaq-100 esordisce a 24.662,95 punti
In breve
,
Finanza
13 febbraio 2026 - 15.33
L'indice del listino high-tech USA tratta con un modesto -0,1%, a quota 24.662,95 in apertura.
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: cosa sono e quale impatto hanno
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto