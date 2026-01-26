Milano 17:26
44.973 +0,32%
Nasdaq 17:26
25.757 +0,59%
Dow Jones 17:26
49.270 +0,35%
Londra 17:26
10.156 +0,12%
Francoforte 17:26
24.955 +0,22%

Borsa: Senza direzione il Nasdaq-100 (+0,1%)

Il Nasdaq-100 apre a 25.631,01 punti

In breve, Finanza
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un timido +0,1%, a quota 25.631,01 in apertura.
