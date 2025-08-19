Milano 15:51
42.959 +0,74%
Nasdaq 15:51
23.569 -0,61%
Dow Jones 15:51
45.064 +0,34%
Londra 15:51
9.188 +0,33%
Francoforte 15:51
24.410 +0,39%

Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,06%)

Ibex 35 prende il via a 15.260,6 Euro

Inizio di seduta fiacca per indice azionario della Borsa di Madrid, che riporta un cauto +0,06%, a quota 15.260,6 in apertura.
