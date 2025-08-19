Milano 15:51
42.959 +0,74%
Nasdaq 15:51
23.569 -0,61%
Dow Jones 15:51
45.064 +0,34%
Londra 15:51
9.188 +0,33%
Francoforte 15:51
24.410 +0,39%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,31%

Il FTSE MIB esordisce a 42.774,18 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,31%
Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza dello 0,31%, dopo aver aperto a 42.774,18 punti.
Condividi
```