Milano 17:35
43.021 +0,89%
Nasdaq 22:00
23.385 -1,39%
Dow Jones 22:02
44.922 +0,02%
Londra 17:35
9.189 +0,34%
Francoforte 17:35
24.423 +0,45%

Borsa: Chiusura in rosso per il Nasdaq-100, in calo dell'1,39%

Il Nasdaq-100 archivia la giornata a 23.384,77 punti

Ribasso per l'indice tecnologico di Wall Street, in flessione dell'1,39%, termina le contrattazioni a 23.384,77 punti.
