Canada, l'inflazione annua rallenta all'1,7% a luglio grazie al calo della benzina

(Teleborsa) - L'indice dei prezzi al consumo
(CPI) del Canada
è aumentato dell'1,7% su base annua
a luglio
2025, in calo rispetto all'aumento dell'1,9% di giugno. Lo ha reso noto l'agenzia governativa Statistics Canada. Il dato ha centrato le attese degli analisti.
I prezzi della benzina
hanno guidato il rallentamento del CPI generale, con un calo del 16,1% su base annua a luglio, dopo un calo del 13,4% a giugno. Escludendo la benzina, il CPI è aumentato del 2,5% a luglio, in linea con gli aumenti di maggio e giugno.
A moderare la decelerazione di luglio sono stati i prezzi più elevati dei generi alimentari
e un calo annuo più contenuto dei prezzi del gas naturale
rispetto a giugno.
Il CPI è aumentato dello 0,3% su base mensile
a luglio, anche in questo caso centrando le attese. Su base mensile destagionalizzata, il CPI è aumentato dello 0,1%.(Foto: sebastiaan stam su Unsplash)