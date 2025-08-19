Canada, l'inflazione annua rallenta all'1,7% a luglio grazie al calo della benzina

(Teleborsa) - L'indice dei(CPI) delè aumentato dell'1,7%2025, in calo rispetto all'aumento dell'1,9% di giugno. Lo ha reso noto l'agenzia governativa Statistics Canada. Il dato ha centrato le attese degli analisti.I prezzi dellahanno guidato il rallentamento del CPI generale, con un calo del 16,1% su base annua a luglio, dopo un calo del 13,4% a giugno. Escludendo la benzina, il CPI è aumentato del 2,5% a luglio, in linea con gli aumenti di maggio e giugno.A moderare la decelerazione di luglio sono stati i prezzi più elevati deie un calo annuo più contenuto dei prezzi delrispetto a giugno.Il CPI è aumentato dello 0,3%a luglio, anche in questo caso centrando le attese. Su base mensile destagionalizzata, il CPI è aumentato dello 0,1%.