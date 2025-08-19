Consumi elettrici, Terna: a luglio in calo del 3,5%

(Teleborsa) - Nel mese di luglio il fabbisogno di energia elettrica in Italia è stato pari a 30 miliardi di kWh, in calo deLo rilevano i dati didai quali emerge che lahe si confronta con il dato record di 31 TWh di luglio dello scorso anno (+4,6%),i (23) e una temperatura media mensile leggermente inferiore rispetto a luglio 2024 (-0,4°C).Il, pari a circa 56,2 GW, è stato registrato nella giornata di martedì 1° luglio tra le 14 e le 15. Il dato della domanda elettrica corretto dal solo effetto temperatura, porta la variazione a -2% rispetto a luglio 2024.la variazione tendenziale di luglio è risultata ovunque negativa: -3,7% al Nord e al Centro, -2,9% al Sud e nelle Isole.il(-0,3%) rispetto al corrispondente periodo del 2024 (-0,6% il valore rettificato).Lo scorso mese la domanda di energia elettrica italia% dalla produzione nazionale e per la quota restante (15,4%) dal saldo dell’energia scambiata con l’estero. Il valore del saldo estero mensile risulta pari a 4,6 TWh, l’8,1% in più rispetto a luglio 2024. A livello progressivo, da gennaio a luglio 2025, l’import netto è in diminuzione del 10% rispetto ai primi sette mesi del 2024.In dettaglio, lLe fonti rinnovabili hanno coperto il 43,8% della domanda elettrica (era la stessa quota a luglio 2024).a produzione eolica (+53,4%) e fotovoltaica (+17,8%); l’incremento della produzione del fotovoltaico (+840 GWh) è dovuto al contributo positivo dell’aumento di capacità in esercizio (+873GWh) che ha compensato il minor irraggiamento (-33 GWh). In diminuzione la fonte idrica (-30,4%), termica (-6,9%) e geotermica (-2,2%).