Eurozona, avanzo partite correnti sale a 35,8 miliardi di euro a giugno

(Teleborsa) - La bilancia delle partite correnti
dell'Area Euro
ha registrato un avanzo di 35,8 miliardi di euro
a giugno 2025, con un aumento di 3,5 miliardi di euro rispetto al mese precedente. Lo rende noto la Banca centrale europea
(BCE). Gli analisti si aspettavano un valore di 33,4 miliardi di euro.
Sono stati registrati avanzi per beni
(23 miliardi di euro), servizi
(16 miliardi di euro) e redditi primari
(14 miliardi di euro). Questi sono stati parzialmente compensati da un disavanzo per i redditi secondari
(17 miliardi di euro).
Nei 12 mesi fino a giugno 2025, il conto corrente ha registrato un avanzo di 318 miliardi di euro
(2% del PIL dell'area dell'euro), rispetto a un avanzo di 386 miliardi di euro (2,6% del PIL dell'area dell'euro) dell'anno precedente.