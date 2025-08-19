Milano 15:57
42.968 +0,76%
Nasdaq 15:58
23.613 -0,42%
Dow Jones 15:58
45.055 +0,32%
Londra 15:58
9.184 +0,28%
Francoforte 15:57
24.418 +0,43%

Francoforte: scambi al rialzo per Continental

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi al rialzo per Continental
(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, che avanza bene dell'1,97%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Continental evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di pneumatici rispetto all'indice.


Si indebolisce il quadro tecnico di Continental, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 74,57 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 76,09. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 73,59.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```