Francoforte: scambi al rialzo per Continental

compagnia tedesca produttrice di componentistica auto

Continental

DAX

produttore di pneumatici

(Teleborsa) - Seduta positiva per la, che avanza bene dell'1,97%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ilrispetto all'indice.Si indebolisce il quadro tecnico di, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 74,57 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 76,09. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 73,59.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)