Francoforte: scambi al rialzo per Continental

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto
, che avanza bene dell'1,97%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Continental
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di pneumatici
rispetto all'indice.
Si indebolisce il quadro tecnico di Continental
, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 74,57 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 76,09. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 73,59.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)