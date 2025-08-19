Investire in small cap europee: opportunità e rischi dopo i dazi di Trump

(Teleborsa) - All’inizio del 2025, pochi avrebbero scommesso sui titoli a bassa capitalizzazione
in Europa
. Secondo Bloomberg, gli investitori preferivano puntare sulle grandi aziende, convinti che le minacce tariffarie di Donald Trump
sarebbero rimaste solo parole. La crescita economica e l’ottimismo sugli utili avevano spinto l’indice Stoxx Europe 600
a livelli record, lasciando le small cap in secondo piano. Oggi, però, lo scenario è cambiato radicalmente. Le mosse imprevedibili della Casa Bianca e l’introduzione di dazi
a largo spettro hanno ribaltato le carte in tavola.
Le small cap, più legate ai mercati domestici e meno esposte alle tensioni globali
, sono diventate un rifugio appetibile: da aprile l’indice Stoxx Europe Small 200 è salito del 21%, battendo la performance del 17% dei titoli più grandi. A sostenere il rally anche il rafforzamento dell’euro, in crescita del 13% da inizio anno.
Tra i protagonisti di questa rinascita c’è Michael Oliveros
di Invesco
, il cui fondo sulle small cap continentali ha superato l’82% dei concorrenti, grazie a investimenti in realtà come Bawag Group
(Austria), Asker Healthcare
(Svezia) e SigmaRoc
(Regno Unito). Anche altri gestori hanno colto il momento. Nicolas Walewski
di Alken Asset Management
ha puntato sul comparto difesa, spinto dalla storica riforma fiscale tedesca, con titoli come la francese Exail Technologies
, volata di oltre il 550% nel 2025. Sul fronte infrastrutture, Benjamin Rousseau
di Edmond de Rothschild AM
ha scelto l’italiana ICoP
, specializzata in costruzioni sotterranee.
Bloomberg ricorda che le small cap, di norma, scambiano a multipli
più alti rispetto ai grandi titoli. Ma anni di debolezza le hanno rese oggi più accessibili: per molti analisti si tratta di un’occasione unica. Restano però fattori di incertezza
: la guerra commerciale non è finita, la crisi in Ucraina pesa e, nonostante la tenuta degli utili europei, gli Stati Uniti continuano a correre di più.
Nonostante deflussi
per 2,8 miliardi di dollari
dai fondi small cap europei nei primi sette mesi del 2025, le stime sugli utili restano incoraggianti e potrebbero tradursi in ulteriori rialzi. Secondo Bloomberg quindi le small cap europee si avviano quindi a passare dall’essere un segmento trascurato a uno dei più discussi, grazie a valutazioni interessanti, focus domestico e rinnovata attenzione da parte degli investitori.