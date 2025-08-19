Investire in small cap europee: opportunità e rischi dopo i dazi di Trump

Bawag Group

(Teleborsa) - All’inizio del 2025, pochi avrebbero scommesso suiin. Secondo Bloomberg, gli investitori preferivano puntare sulle grandi aziende, convinti che le minacce tariffarie disarebbero rimaste solo parole. La crescita economica e l’ottimismo sugli utili avevano spinto l’indicea livelli record, lasciando le small cap in secondo piano. Oggi, però, lo scenario è cambiato radicalmente. Le mosse imprevedibili della Casa Bianca e l’introduzione dia largo spettro hanno ribaltato le carte in tavola.Le small cap, più legate ai mercati domestici e meno esposte alle, sono diventate un rifugio appetibile: da aprile l’indice Stoxx Europe Small 200 è salito del 21%, battendo la performance del 17% dei titoli più grandi. A sostenere il rally anche il rafforzamento dell’euro, in crescita del 13% da inizio anno.Tra i protagonisti di questa rinascita c’èdi, il cui fondo sulle small cap continentali ha superato l’82% dei concorrenti, grazie a investimenti in realtà come(Austria),(Svezia) e(Regno Unito). Anche altri gestori hanno colto il momento.diha puntato sul comparto difesa, spinto dalla storica riforma fiscale tedesca, con titoli come la francese, volata di oltre il 550% nel 2025. Sul fronte infrastrutture,diha scelto l’italiana, specializzata in costruzioni sotterranee.Bloomberg ricorda che le small cap, di norma, scambiano apiù alti rispetto ai grandi titoli. Ma anni di debolezza le hanno rese oggi più accessibili: per molti analisti si tratta di un’occasione unica. Restano però fattori di: la guerra commerciale non è finita, la crisi in Ucraina pesa e, nonostante la tenuta degli utili europei, gli Stati Uniti continuano a correre di più.Nonostanteperdai fondi small cap europei nei primi sette mesi del 2025, le stime sugli utili restano incoraggianti e potrebbero tradursi in ulteriori rialzi. Secondo Bloomberg quindi le small cap europee si avviano quindi a passare dall’essere un segmento trascurato a uno dei più discussi, grazie a valutazioni interessanti, focus domestico e rinnovata attenzione da parte degli investitori.