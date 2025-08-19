Milano 15:59
42.953 +0,73%
Nasdaq 15:59
23.604 -0,46%
Dow Jones 15:59
45.039 +0,28%
Londra 15:59
9.183 +0,27%
Francoforte 15:59
24.404 +0,37%

Londra: andamento negativo per Rolls-Royce Holdings

Si muove verso il basso il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, con una flessione del 2,08%.
