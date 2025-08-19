Milano
15:59
42.953
+0,73%
Nasdaq
15:59
23.604
-0,46%
Dow Jones
15:59
45.039
+0,28%
Londra
15:59
9.183
+0,27%
Francoforte
15:59
24.404
+0,37%
Martedì 19 Agosto 2025, ore 16.15
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: andamento negativo per Rolls-Royce Holdings
Londra: andamento negativo per Rolls-Royce Holdings
Migliori e peggiori
,
In breve
,
Trasporti
,
Industria
19 agosto 2025 - 13.00
Si muove verso il basso il
produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica
, con una flessione del 2,08%.
Condividi
Leggi anche
Londra: preme sull'acceleratore Rolls-Royce Holdings
Londra: andamento negativo per Rolls-Royce Holdings
Londra: andamento negativo per Rolls-Royce Holdings
Londra: positiva la giornata per Rolls-Royce Holdings
Titoli e Indici
Rolls-Royce Holdings
-2,50%
Altre notizie
Londra: andamento rialzista per Rolls-Royce Holdings
Londra: positiva la giornata per Rolls-Royce Holdings
Londra: calo per Rolls-Royce Holdings
Londra: scambi in positivo per Rolls-Royce Holdings
Londra: balza in avanti Rolls-Royce Holdings
Londra: in forte denaro Rolls-Royce Holdings