Londra: andamento negativo per Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica
, in flessione del 2,08% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rolls-Royce Holdings
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Rolls-Royce Holdings
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 10,81 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 10,47. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 10,35.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)