Londra: andamento negativo per Rolls-Royce Holdings

produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica

FTSE 100

Rolls-Royce Holdings

Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Composto ribasso per il, in flessione del 2,08% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 10,81 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 10,47. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 10,35.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)