Milano 15:59
42.953 +0,73%
Nasdaq 15:59
23.604 -0,46%
Dow Jones 15:59
45.039 +0,28%
Londra 15:59
9.183 +0,27%
Francoforte 15:59
24.404 +0,37%

Londra: andamento negativo per Rolls-Royce Holdings

Migliori e peggiori, Trasporti, Industria
Londra: andamento negativo per Rolls-Royce Holdings
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, in flessione del 2,08% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rolls-Royce Holdings, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Rolls-Royce Holdings. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 10,81 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 10,47. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 10,35.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```