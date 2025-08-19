Milano 15:59
42.953 +0,73%
Nasdaq 15:59
23.604 -0,46%
Dow Jones 15:59
45.039 +0,28%
Londra 15:59
9.183 +0,27%
Francoforte 15:59
24.404 +0,37%

Londra: balza in avanti Diageo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza l'azienda di bevande alcoliche, che guadagna bene, con una variazione del 2,41%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Diageo rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Diageo, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 21,06 sterline. Primo supporto visto a 20,48. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 20,13.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
