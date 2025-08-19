Milano 16:00
42.963 +0,75%
Nasdaq 16:00
23.601 -0,48%
Dow Jones 16:00
45.058 +0,33%
Londra 16:00
9.184 +0,28%
Francoforte 16:00
24.409 +0,39%

Londra: spinge in avanti B&M European Value Retail

Rialzo per il distributore al dettaglio di prodotti alimentari e beni generali, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,91%.
