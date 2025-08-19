Londra: spinge in avanti B&M European Value Retail

(Teleborsa) - Effervescente il distributore al dettaglio di prodotti alimentari e beni generali
, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,91%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a B&M European Value Retail
rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro tecnico di B&M European Value Retail
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 2,281 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 2,409. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 2,197.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)