Milano 17:35
43.021 +0,89%
Nasdaq 22:00
23.385 -1,39%
Dow Jones 22:02
44.922 +0,02%
Londra 17:35
9.189 +0,34%
Francoforte 17:35
24.423 +0,45%

Migliori e peggiori, In breve
New York: calo per Trade Desk
Seduta in ribasso per la società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie, che mostra un decremento del 3,33%.
