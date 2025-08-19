New York: scambi al rialzo per Dow

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda che produce plastiche elaborate e di base
, con una variazione percentuale del 2,41%.
Il confronto del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Dow
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le tendenza di medio periodo di Dow
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 24,04 USD. Supporto stimato a 23,48. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 24,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)