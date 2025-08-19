New York: scambi negativi per Axon Enterprise

fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine

(Teleborsa) - Retrocede il, con un ribasso del 3,29%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 810,4 USD a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 739,2 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento diè confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 810,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)