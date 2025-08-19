Milano 17:35
43.021 +0,89%
Nasdaq 22:00
23.385 -1,39%
Dow Jones 22:02
44.922 +0,02%
Londra 17:35
9.189 +0,34%
Francoforte 17:35
24.423 +0,45%

New York: scambi negativi per Axon Enterprise

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, con un ribasso del 3,29%.

Lo scenario su base settimanale di Axon Enterprise rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 810,4 USD a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 739,2 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di Axon Enterprise è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 810,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
