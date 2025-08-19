New York: scambi negativi per Axon Enterprise

(Teleborsa) - Retrocede il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine
, con un ribasso del 3,29%.
Lo scenario su base settimanale di Axon Enterprise
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 810,4 USD a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 739,2 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di Axon Enterprise
è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 810,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)