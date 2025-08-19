Milano
Martedì 19 Agosto 2025, ore 16.21
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: acquisti a mani basse su Philogen
Piazza Affari: acquisti a mani basse su Philogen
Migliori e peggiori
,
In breve
19 agosto 2025 - 09.35
Ottima performance per l'
azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche
, che scambia in rialzo del 4,57%.
