Milano 16:04
42.993 +0,82%
Nasdaq 16:04
23.630 -0,35%
Dow Jones 16:04
45.140 +0,51%
Londra 16:04
9.186 +0,31%
Francoforte 16:04
24.425 +0,45%

Piazza Affari: acquisti a mani basse su Philogen

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: acquisti a mani basse su Philogen
Ottima performance per l'azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche, che scambia in rialzo del 4,57%.
Condividi
```