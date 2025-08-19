Milano 16:04
42.993 +0,82%
Nasdaq 16:04
23.630 -0,35%
Dow Jones 16:04
45.140 +0,51%
Londra 16:04
9.186 +0,31%
Francoforte 16:04
24.425 +0,45%

Piazza Affari: andamento rialzista per l'indice dei servizi di consumo italiano

Performance positiva per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che continua la giornata in aumento dell'1,33% rispetto alla chiusura precedente.
