Piazza Affari: andamento sostenuto per Banca MPS

(Teleborsa) - Avanza l'istituto di Rocca Salimbeni, che guadagna bene, con una variazione del 2,30%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Monte Paschi più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 8,399 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 8,248. L'equilibrata forza rialzista di Banca Monte dei Paschi è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 8,55.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
