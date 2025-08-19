Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Technoprobe

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica
, con una variazione percentuale del 2,11%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Technoprobe
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Technoprobe
rispetto all'indice.
La situazione di medio periodo di Technoprobe
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 6,593 Euro. Supporto visto a quota 6,448. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 6,738.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)