Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Technoprobe

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Technoprobe
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, con una variazione percentuale del 2,11%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Technoprobe evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Technoprobe rispetto all'indice.


La situazione di medio periodo di Technoprobe resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 6,593 Euro. Supporto visto a quota 6,448. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 6,738.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
