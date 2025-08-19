Milano 16:07
42.997 +0,83%
Nasdaq 16:07
23.637 -0,32%
Dow Jones 16:07
45.116 +0,46%
Londra 16:07
9.185 +0,30%
Francoforte 16:07
24.431 +0,48%

Piazza Affari: rosso per NewPrinces

Si muove verso il basso il gruppo agroalimentare italiano, con una flessione dell'1,81%.
