Piazza Affari: sell-off per Leonardo

(Teleborsa) - A picco la Holding italiana nei settori dell'aeronautica
, che presenta un pessimo -4,18%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Leonardo
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico del contractor italiano nel settore Difesa
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 48,54 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 46,57. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 50,51.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)