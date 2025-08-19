Vertice di Washington, Putin dice sì a bilaterale con Zelensky

(Teleborsa) -Vladimir Putin dice si al bilaterale con Volodymyr Zelensky. Il faccia a faccia fra i due rivali si terrà entro agosto in una località ancora da definire, e sarà seguito da un trilaterale con Donald Trump. "I preparativi sono in corso", ha detto il presidente americano parlando di quello che si annuncia un incontro storico durante il quale - ha ammesso Zelensky - si affronterà la questione dei territori.Intanto,incluso il presidente ucraino, hanno definito l'incontro di ieri alla Casa Bianca con Trump "buono e costruttivo". I colloqui sono stati "intensi", ha messo in evidenza il cancelliere tedesco Friedrich Merz precisando che non possono essere imposte concessioni territoriali a Kiev. Merz ha comunque espresso apprezzamento per l'impegno americano a offrire garanzie di sicurezza.il presidente francese Emmanuel Macron resta comunque cauto: "Dubito che Putin voglia la pace", ha detto chiedendo "un aumento delle sanzioni" contro la Russia se i negoziati falliranno.osserva il presidente finlandese Alexander Stubb, sottolineando che la telefonata di Trump al leader del Cremlino nel mezzo dei colloqui alla Casa Bianca è stata una buona idea. Resta da vedere però - ha messo in evidenza - se avrà il coraggio di un tale incontro.