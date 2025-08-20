Milano 9:32
42.889 -0,31%
Nasdaq 19-ago
23.385 0,00%
Dow Jones 19-ago
44.922 0,00%
Londra 9:32
9.180 -0,10%
24.270 -0,63%

Appuntamenti macroeconomici del 20 agosto 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
Appuntamenti macroeconomici del 20 agosto 2025
(Teleborsa) -
Mercoledì 20/08/2025
01:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso -0,4%; preced. -0,6%)
01:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso 196,2 Mld ¥; preced. 153,1 Mld ¥)
08:00 Germania: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)
08:00 Germania: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,3%; preced. -1,3%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,7%; preced. 3,6%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,3%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 2%; preced. 2%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (atteso 0%; preced. 0,3%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo ex tabacco, annuale (preced. 1,9%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo ex tabacco, mensile (preced. 0,3%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 10,9%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,04 Mln barili)


(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
Condividi
```