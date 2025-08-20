Milano 9:33
42.889 -0,31%
Nasdaq 19-ago
23.385 0,00%
Dow Jones 19-ago
44.922 0,00%
Londra 9:33
9.180 -0,10%
24.276 -0,60%

Borsa: Giornata da dimenticare per Tokyo, in forte calo -1,52% alle 04:50

Il Nikkei 225 scambia a 42.883,17 punti

In breve, Finanza
Tokyo mostra un disastroso -1,52% alle 04:50 e continua le contrattazioni a 42.883,17 punti.
