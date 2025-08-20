Milano 9:33
42.889 -0,31%
Nasdaq 19-ago
23.385 0,00%
Dow Jones 19-ago
44.922 0,00%
Londra 9:33
9.180 -0,10%
24.276 -0,60%

Ibex 35 dà il via alle contrattazioni a 15.252,8 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (-0,33%)
Appiattita la performance di indice azionario della Borsa di Madrid, che passa di mano con un -0,33%, a quota 15.252,8 in apertura.
