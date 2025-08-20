Milano
9:33
42.889
-0,31%
Nasdaq
19-ago
23.385
0,00%
Dow Jones
19-ago
44.922
0,00%
Londra
9:33
9.180
-0,10%
Francoforte
9:34
24.276
-0,60%
Mercoledì 20 Agosto 2025, ore 09.50
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (-0,33%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (-0,33%)
Ibex 35 dà il via alle contrattazioni a 15.252,8 Euro
In breve
,
Finanza
20 agosto 2025 - 09.18
Appiattita la performance di indice azionario della Borsa di Madrid, che passa di mano con un -0,33%, a quota 15.252,8 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,03%)
Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,06%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,27%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (+0,02%)
Argomenti trattati
Borsa
(1002)
·
Madrid
(36)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
-0,23%
Altre notizie
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (+0,04%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (-0,28%)
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,20%
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,37%
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,30%
Borsa: Giornata cauta per Madrid (+0,19%)