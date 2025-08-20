Milano 9:33
42.889 -0,31%
Nasdaq 19-ago
23.385 0,00%
Dow Jones 19-ago
44.922 0,00%
Londra 9:33
9.180 -0,10%
24.276 -0,60%

Borsa: Seduta rialzista per Shanghai, in guadagno dell'1,02%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 3.766,21 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta rialzista per Shanghai, in guadagno dell'1,02%
Shanghai amplia la performance positiva dell'1,02% e chiude a 3.766,21 punti.
Condividi
```