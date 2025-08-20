Milano 17:29
42.890 -0,31%
Nasdaq 17:32
23.170 -0,92%
Dow Jones 17:32
44.949 +0,06%
Londra 17:30
9.297 +1,17%
Francoforte 17:30
24.277 -0,60%

Borsa: Sotto la parità Milano, in calo dello 0,36%

Il FTSE MIB chiude a 42.864,81 punti

Milano mostra un frazionale ribasso dello 0,36% e archivia la seduta a 42.864,81 punti.
