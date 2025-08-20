Milano 9:34
CSR (Saint-Gobain) vende proprietà in Australia per 320 milioni di euro

Finanza
CSR (Saint-Gobain) vende proprietà in Australia per 320 milioni di euro
(Teleborsa) - CSR, società acquisita lo scorso anno dal colosso francese dell'edilizia Saint-Gobain, ha stipulato un accordo per la vendita della sua proprietà di Badgerys Creek, situata adiacente al nuovo aeroporto di Western Sydney, per un corrispettivo di 575 milioni di dollari australiani (circa 320 milioni di euro). Il completamento della transazione è previsto per il 19 dicembre 2025.

Il sito fa parte del patrimonio immobiliare di CSR, valutato almeno 1,3 miliardi di dollari australiani e identificato come monetizzabile a medio termine da Saint-Gobain al momento dell'acquisizione di CSR nel luglio 2024. Con la vendita di Badgerys Creek e di altri asset immobiliari di CSR già venduti, il patrimonio immobiliare di CSR già monetizzato raggiungerà i 900 milioni di dollari australiani.
