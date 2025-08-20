Milano 13:49
42.941 -0,19%
Nasdaq 19-ago
23.385 0,00%
Dow Jones 19-ago
44.922 0,00%
Londra 13:49
9.231 +0,45%
Francoforte 13:49
24.342 -0,33%

Francoforte: andamento negativo per Evotec

(Teleborsa) - Pressione su Evotec, che tratta con una perdita del 2,46%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Evotec rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Evotec segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 6,071 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 6,165. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 6,031.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
