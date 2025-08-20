Milano 13:49
42.941 -0,19%
Nasdaq 19-ago
23.385 0,00%
Dow Jones 19-ago
44.922 0,00%
Londra 13:49
9.231 +0,45%
Francoforte 13:49
24.342 -0,33%

Francoforte: giornata negativa in Borsa per K+S

Ribasso per Kali und Salz, che tratta in perdita del 4,12% sui valori precedenti.
