Francoforte: peggiora K+S

Kali und Salz

compagnia attiva nel settore chimico-biologico

Germany MDAX

K+S

(Teleborsa) - Si muove in perdita, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,12% sui valori precedenti.L'andamento dellanella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 11,76 Euro con area di resistenza individuata a quota 12,13. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 11,63.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)