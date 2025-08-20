Francoforte: peggiora K+S

(Teleborsa) - Si muove in perdita Kali und Salz
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,12% sui valori precedenti.
L'andamento della compagnia attiva nel settore chimico-biologico
nella settimana, rispetto al Germany MDAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di K+S
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 11,76 Euro con area di resistenza individuata a quota 12,13. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 11,63.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)