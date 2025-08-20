Milano 13:50
Francoforte: peggiora K+S

(Teleborsa) - Si muove in perdita Kali und Salz, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,12% sui valori precedenti.

L'andamento della compagnia attiva nel settore chimico-biologico nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario tecnico di K+S mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 11,76 Euro con area di resistenza individuata a quota 12,13. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 11,63.

