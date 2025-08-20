Milano 9:35
Germania, prezzi alla produzione scendono più delle attese a luglio

(Teleborsa) - Sorprendono al ribasso i prezzi alla produzione in Germania a luglio 2025. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco, i prezzi all'industria hanno registrato un decremento mensile dello 0,1%, rispetto al +0,1% del mese precedente. Le stime degli analisti erano per una salita dello 0,1%.

Su base annuale, i prezzi hanno segnato una variazione negativa dell'1,5%, dopo il -1,3% di giugno e atteso dagli analisti.

I prezzi dell'energia sono scesi del 6,8% su base annuale, mentre sono saliti dello 0,1% a livello mensile.
