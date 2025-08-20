Giappone mostra inaspettatamente un disavanzo commerciale a luglio

(Teleborsa) - La bilancia commerciale del Giappone
chiude in deficit nel mese di luglio
2025. Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone (MOF), il saldo commerciale destagionalizzato ha registrato un disavanzo di 117,5 miliardi di yen.
Il dato si confronta con l'attivo di 152,1 miliardi a giugno 2025 e con il disavanzo di 628,3 miliardi di yen di luglio 2024. Le attese degli analisti
indicavano un attivo in crescita a 196,2 miliardi.
In termini di volumi, l'export
segnala una diminuzione annuale del 2,6%, mentre le importazioni
hanno registrato una discesa del 7,5%.