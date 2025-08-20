Milano 9:35
Giappone mostra inaspettatamente un disavanzo commerciale a luglio

(Teleborsa) - La bilancia commerciale del Giappone chiude in deficit nel mese di luglio 2025. Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone (MOF), il saldo commerciale destagionalizzato ha registrato un disavanzo di 117,5 miliardi di yen.

Il dato si confronta con l'attivo di 152,1 miliardi a giugno 2025 e con il disavanzo di 628,3 miliardi di yen di luglio 2024. Le attese degli analisti indicavano un attivo in crescita a 196,2 miliardi.

In termini di volumi, l'export segnala una diminuzione annuale del 2,6%, mentre le importazioni hanno registrato una discesa del 7,5%.
