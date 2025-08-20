Inflazione Regno Unito, Moneyfarm: complica le scelte della Bank of England

(Teleborsa) - L’indice dei prezzi al consumo nel Regno Unito
è salito a luglio al 3,8%
, rispetto al 3,6% di giugno, superando sia le aspettative di mercato (3,7%)
sia la previsione della Banca d’Inghilterra (3,76%).
Si tratta del tasso d’inflazione annuo più alto da gennaio 2024
, trainato dall’aumento delle tariffe aeree
, dei prezzi alimentari
e dei costi energetici
. Sui prezzi al consumo stanno poi incidendo anche fattori strutturali
, come l’incremento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro di aprile e gli adeguamenti del salario minimo.
La Banca d’Inghilterra si aspetta che l’inflazione raggiunga un picco del 4% a settembre per poi attenuarsi nel 2026. Tuttavia, secondo gli esperti di Moneyfarm
, i "dati di luglio complicano lo scenario
: le pressioni persistenti sui prezzi sconsigliano tagli prematuri
dei tassi, mentre l’indebolimento della crescita e dell’occupazione invita alla prudenza
".
"I mercati continuano ad anticipare tagli dei tassi entro la fine dell’anno
, ma i dati di luglio evidenziano la sfida principale: bilanciare
il controllo dell’inflazione con il crescente peso della politica monetaria restrittiva sull’economia".