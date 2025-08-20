Inflazione Regno Unito, Moneyfarm: complica le scelte della Bank of England

(Teleborsa) - L’indice deiè salito a luglio, rispetto al 3,6% di giugno, superando sia lesia la previsione della Banca d’Inghilterra (3,76%).Si tratta del tasso d’inflazione annuo, trainato dall’aumento delle, deie dei. Sui prezzi al consumo stanno poi incidendo anche, come l’incremento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro di aprile e gli adeguamenti del salario minimo.La Banca d’Inghilterra si aspetta che l’inflazione raggiunga un picco del 4% a settembre per poi attenuarsi nel 2026. Tuttavia, secondo gli esperti di, i ": le pressioni persistenti sui prezzidei tassi, mentre l’indebolimento della crescita e dell’occupazione invita alla"."I mercati continuano ad anticipare, ma i dati di luglio evidenziano lail controllo dell’inflazione con il crescente peso della politica monetaria restrittiva sull’economia".