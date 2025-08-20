Londra: accelera ConvaTec Group

(Teleborsa) - Ottima performance per la società di prodotti e tecnologie medicali
, che scambia in rialzo del 6,40%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che ConvaTec Group
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,37%, rispetto a +0,37% del principale indice della Borsa di Londra
).
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 2,387 sterline. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 2,497. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 2,607.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)