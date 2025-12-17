Milano 15:50
44.241 +0,57%
Nasdaq 15:50
25.062 -0,28%
Dow Jones 15:50
48.295 +0,38%
Londra 15:50
9.838 +1,58%
Francoforte 15:50
24.076 0,00%

Londra: brillante l'andamento di ConvaTec Group

Migliori e peggiori
Londra: brillante l'andamento di ConvaTec Group
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società di prodotti e tecnologie medicali, in guadagno del 2,21% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che ConvaTec Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,48%, rispetto a +1,95% del principale indice della Borsa di Londra).


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 2,367 sterline. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 2,425. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 2,483.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```