Mediobanca, i Gavio vendono azioni per oltre 1,6 milioni di euro

(Teleborsa) - Aurelia, la holding della famiglia Gavio, ha venduto 25.000 azioni Mediobanca il 19 agosto 2025. Il prezzo medio ponderato è stato pari a 21,60 euro, per un controvalore di 540 mila di euro.

Inoltre, Beniamino Gavio ha venduto in prima persona 25.000 azioni Mediobanca, sempre nella seduta di ieri. Il prezzo medio ponderato è stato pari a 21,55 euro, per un controvalore di circa 539 mila euro. In un'altra transazione, ha venduto 25.000 azioni a 21,5637, per un controvalore di circa 539 mila euro.

Aurelia e Beniamino Gavio fanno parte dell'accordo di consultazione tra soci Mediobanca. Secondo l'ultimo aggiornamento al 4 luglio 2025, il gruppo Gavio aveva lo 0,39% del capitale sociale, ma nel frattempo sono state portate a termine numerose cessioni di azioni.
