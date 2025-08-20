Milano 13:54
42.944 -0,18%
Nasdaq 19-ago
23.385 0,00%
Dow Jones 19-ago
44.922 0,00%
Londra 13:54
9.233 +0,48%
Francoforte 13:54
24.342 -0,33%

Piazza Affari: performance negativa per l'indice del settore costruzioni italiano

Piazza Affari: performance negativa per l'indice del settore costruzioni italiano
Il Settore costruzioni a Milano perde lo 0,76%, continuando la seduta a 69.158,74 punti.
