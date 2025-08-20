Milano 17:35
42.865 -0,36%
Nasdaq 17:38
23.175 -0,90%
Dow Jones 17:38
44.940 +0,04%
Londra 17:35
9.288 +1,08%
Francoforte 17:35
24.277 -0,60%

Piazza Affari: retrocede di poco l'indice dei servizi di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Si muove al ribasso il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che perde lo 0,48%, scambiando a 28.030,61 punti.
