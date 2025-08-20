Milano 9:37
42.865 -0,36%
Nasdaq 19-ago
23.385 0,00%
Dow Jones 19-ago
44.922 0,00%
Londra 9:38
9.179 -0,11%
24.275 -0,61%

Piazza Affari: violenta contrazione per Alerion Clean Power

Migliori e peggiori, In breve
Ribasso per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, che tratta in perdita del 4,00% sui valori precedenti.
